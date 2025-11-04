Kosmos Energy : montée en puissance du projet GTA au 3e trimestre 2025

Kosmos Energy a annoncé, lundi, des résultats financiers et opérationnels solides pour le troisième trimestre 2025, portés par une progression marquée de la production sur le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.





Au cours de cette période, 6,8 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été extraites, illustrant le bon déroulement de la phase 1 du projet. La production moyenne s’est élevée à 11 400 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) nets, avec 6,8 cargaisons de GNL expédiées, conformément aux prévisions. En octobre, 2,7 cargaisons supplémentaires ont été exportées, portant le total à 13,5 cargaisons, accompagnées d’une première livraison de condensat.





Kosmos Energy a également fait état d’une réduction de 10 millions de dollars de ses coûts d’exploitation par rapport au trimestre précédent, résultat d’un programme d’optimisation opérationnelle. Le groupe prévoit de finaliser le refinancement du contrat de location du FPSO avant la fin de l’année, en vue de déployer un modèle d’exploitation à moindre coût pour améliorer la rentabilité du projet.





Côté technique, des opérations de maintenance préventive ont été menées sur trois des quatre trains de liquéfaction FLNG, désormais remis en service. Le quatrième train fera l’objet d’une maintenance au quatrième trimestre.





Kosmos et ses partenaires envisagent déjà la phase 1+, extension à faible coût visant à doubler la capacité de production de gaz d’ici 2029, grâce aux infrastructures existantes.





Cette montée en puissance du projet GTA conforte sa position stratégique dans le paysage énergétique régional et international, et en fait un levier majeur de sécurité énergétique pour l’Afrique de l’Ouest comme pour le marché mondial.



M. S





