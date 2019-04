FINALES DE L’UASSU : l’IEF de Saint-Louis très satisfaite de l’organisation (vidéo)

L’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis a exprimé sa satisfaction après avoir présidé, mercredi, les finales départementales du sport scolaire au stade Me Mawade WADE.



Une forte mobilisation de la communauté éducative a été notée, à cette occasion, matérialisant la ferme volonté pour Saint-Louis de faire vivre la pratique sportive dans les établissements, conformément au vœu du ministre de tutelle.



Cent-trente (130) écoles élémentaires et dix (10) collèges du département ont participé à ces compétitions qui composaient également des jeux de scrabble et du génie en herbe. Une belle communion populaire inscrite autour du thème « le sport scolaire, lieu de rencontre et d’éducation ».



« Ils ont rivalisé d’ardeur dans toutes les activités. Ils ont montré qu’ils en veulent », a déclaré Mme SARR Ndèye Selbé BADIANE. « Nos enfants sont nos raisons d’être. S’il n’y avait pas d’élèves, nous ne serions pas là », a-t-elle rappelé en soulignant l’apport du sport dans le renforcement des enseignements-apprentissages.



« Le sport suscite l’émulation au sein des écoles », a expliqué l’IEF avant d’adresser de vifs remerciements aux encadreurs.