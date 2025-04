Femmes et innovation : l’Institut Pasteur valorise les carrières scientifiques à l’UGB

L’Institut Pasteur de Dakar a été l’invité d’honneur de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, célébrée ce jeudi à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Un événement placé sous la présidence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, et qui a mis en exergue les enjeux de la participation féminine dans les domaines technologiques et scientifiques.



Représentant l’Institut Pasteur à cette cérémonie, Aissatou Niane, responsable adjointe de l’unité de production de tests de diagnostic rapide, a souligné l’importance d’impliquer davantage les jeunes filles dans les carrières scientifiques.



Elle a présenté un projet phare de l’institution : « Femmes et carrière scientifique », un programme dédié à soutenir, encadrer et valoriser les parcours professionnels féminins dans les domaines de la recherche et de l’innovation.



« Ce projet nous tient à cœur. Il s’agit d’accompagner les femmes dans la gestion de leur carrière, tout en les aidant à trouver un équilibre avec leur vie sociale. Il rejoint pleinement la thématique du jour : montrer aux filles les opportunités qui existent dans notre institut », a déclaré Mme Niane.



Elle a également mis en avant les efforts de transformation digitale en cours à l’Institut Pasteur, notamment avec l’implantation de deux unités industrielles de pointe : le "Vaccinpôle" de Diamniadio et l’unité de production de tests de diagnostic rapide à Mbao.



« Ces sites sont dotés d’équipements numériques de dernière génération. Ils illustrent parfaitement comment les TIC transforment nos méthodes de travail, de production et de recherche », a-t-elle ajouté.