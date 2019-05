Fête du Travail : le STESU vante ses acquis (vidéo)

Les membres du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (STESU) ont communié dans l’allégresse dans un somptueux hôtel de la place, à l’occasion de la journée mondiale du travail.



Le secrétaire général national Birima NDIAYE a fêté cette date la section du Centre Régional des Œuvres universitaires dirigée par Ibrahima SARR et celle du Rectorat de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis sous la houlette de Ousmane NDIAYE . Ce, après avoir déposé, ce matin, un mémorandum sur la table du Gouverneur de région.



Évoquant la prise en charge de sa plateforme revendicative, Birima NDIAYE se félicite de la hausse de salaires des travailleurs des Universités. « Cet acquis a mobilisé une enveloppe de 5 milliards FCFA dégagée par l’État », a-t-il dit.



Il appelle, toutefois, le gouvernement à appuyer le directeur du CROUS pour que les journaliers ayant comptabilisé plusieurs années dans cette institution soient embauchés.



« Nous allons nous battre pour obtenir gain de cause. La revalorisation de ces agents est notre principal point de revendication », a-t-il ajouté.