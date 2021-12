Financement de la recherche : l’UGB lance une initiative majeure – vidéo

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a lancé samedi sa fondation en présence du gouverneur de la région, d’anciens recteurs, d’autorités coutumières et politiques de localités environnantes et d’une forte mobilisation de la communauté. Un pas important de son plan stratégique 2021-2025 est ainsi franchi, suivant l’esprit de la montée en puissance tant préconisée. La fondation aura pour vocation « d’initier, de soutenir tous les projets de développement de l’université », a renseigné le professeur Ousmane THIARÉ, recteur de cette institution. « Elle permettre d’appuyer les efforts de l’État pour permettre de mieux remplir la mission la formation et la cherche mais aussi le service à la communauté », a ajouté le président de l’assemblée de l’UGB. Le professeur THIARÉ de préciser que cette organisation sera « un important levier favorisant l’acquisition de ressources additionnelles ». « L’État a énormément investi dans l’enseignement supérieur. Il appartient à l’Université de compléter ces initiatives », a-t-il laissé entendre.