Portrait - Baye Oumar Cissé : L’homme qui a transformé son handicap en force

Trouvé dans le quartier Route de Khor, dans le Faubourg de Sor à Saint-Louis, Baye Oumar Cissé incarne la détermination et la persévérance. Âgé d’une soixantaine d’années, ce natif de Pire (département de Tivaouane) a surmonté de nombreux obstacles pour bâtir, à force de courage, une vie digne autour de l’agriculture.



Arrivé très jeune à Saint-Louis, à bord d’une simple charrette, Baye Oumar a connu un parcours semé d’embûches. À deux reprises, il a tenté l’émigration clandestine vers l’Europe. Les deux fois, il a été rapatrié. Loin de se résigner, ces échecs ont nourri en lui une force intérieure nouvelle.



Aujourd’hui, c’est dans le maraîchage qu’il a trouvé sa voie. Installé dans la périphérie de Sor, il gère seul une petite exploitation agricole. Son handicap ? Il le transforme chaque jour en motivation. Pour Baye Oumar, il n’y a pas de fatalité : seul le travail paie.



Père de famille et travailleur infatigable, il nourrit l’ambition de se faire un nom dans le monde agricole sénégalais. Avec des objectifs clairs et une foi inébranlable en l’avenir, Baye Oumar Cissé est aujourd’hui un symbole de résilience et d’inspiration pour toute la jeunesse.