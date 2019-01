Front nocturne à l'UGB : les étudiants bloquent la RN2 !

La colère estudiantine relatée à travers nos colonnes vient d’exploser à l’Université Gaston Berger (UGB). À la suite d’une assemblée générale au Tour de l'oeuf, les étudiants ont bloqué la nationale n°2 et brûlé des pneus.



Pour rappel, plusieurs étudiants de l’UGB n’ont pas reçu leurs bourses. Ils sont par ailleurs sidérés par des ruptures d’approvisionnement de l’eau portable au sein du campus et la non-disponibilité du WIFI.



Ils profitent également de cette manifestation pour exprimer leur ras-le-bol devant l’issue du non encore clarifiée du dossier de Serigne Fallou SENE.



NDARINFO.COM