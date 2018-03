GANDIOL : la brèche ravage les concessions. Les populations interpellent le président Macky SALL ( vidéo )

Le danger a atteint son paroxysme à Ndiébène GANDIOL. Une situation plus dangereuse que celle qui sévit sur la Langue de Barbarie. Plus d’une vingtaine de maisons des quartiers de Pilote, Gopp et Tassinère se sont effrontées, hier. Dans les rues, les populations entassent leurs habits et meubles, le temps de déménager. D’importants biens ont été détruits par le raz-de-marée.



Les sinistrés se sont mobilisés, ce matin, soutenus par des notables et leaders d’opinion de la localité pour fustiger « le caractère relationniste » des autorités qui, disent-ils, « ne se signalent que lorsqu’il y a incident ».





Les populations fustigent notamment la non-inscription du Gandiolais dans les programmes de lutte contre les changements climatiques, en rappellent que la brèche, dont les conséquences, y sont directement subies, a été ouverte pour sauver la ville de Saint-Louis. Les populations estiment qu’à sa visite à Saint-Louis, le président français Emmanuel MACRON devrait constater les dégâts de ce phénomène sur le littoral du Gandiolais.





Un message fort a été adressé au Président Macky SALL pour « une réaction diligente » et des solutions « durables » face à la situation. Les manifestants ont en outre regretté « l’incapacité et l’absence du maire Arona SOW » à pouvoir défendre convenablement les intérêts de sa localité. Ils ont ajouté que « les carences du maire » favorisent le recul de leur Commune.



>>> Voici le cri de cœur des populations …