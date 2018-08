Gandiol : un forum citoyen sensibilise sur les enjeux du foncier (vidéo)

À l’initiative de la Convention des Gandiol-Gandiol, un conclave a mobilisé, samedi, les forces vives de la localité autour de réflexions sur les défis du foncier. La rencontre présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de RAO, a vu la présence des différents chefs de villages de la Commune.



En plus du partage de la réglementation foncière au Sénégal, des débats ont été menés sur les affectations faites par la Commune portant sur d’importantes surfaces de terres. Ces domaines ont été confiés à des personnes morales et physiques pour des usages agricoles, de centres de formation, sans qu’ils ne soient réalisés.



« Nous ne voulons pas vivre le cauchemar de Diamnadio », a expliqué El Hadji Ndiogou DIOP, le coordonnateur de la convention. « Les récentes découvertes de gaz, de pétrole et de zircon, la construction de la route des Niayes, la salinisation des sols à Saint-Louis, suscitent des convoitises vers cette zone qui subit une forte pression foncière », a-t-il ajouté.



« À ce rythme, le jeune Gandiolais sera bientôt étranger à son terroir », alerte le coordonnateur.



Un appel à la désaffectation des projets fonciers inexistants a été lancé par les parties prenantes. Ces dernières exigent la mise à la disposition de ces espaces aux filles et fils de la localité.



