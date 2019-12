GANDON – ZONE DE NDIAWDOUNE : Trois écoles dotées en lampes solaires par les GDS (vidéo)

Les écoles de Lampsar Peulh, Mbaylar et Todde, situées dans une zone de Ndiawdoune (Commune de GANDON) ont reçu, samedi, des lots de lampes solaires. Cet appui des Grands Domaines du Sénégal (GDS) fortement salué par l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis a pu voir le jour grâce au soutien financier du Fonds de Dotation Compagnie fruitière de Marseille. Une enveloppe de 5.000 € soit plus de 3 millions de FCFA a été mise à la disposition de ce programme socio-éducatif.



En marge de la cérémonie de remise, une session sur l’entretien du dispositif a été dispensée par un représentant de LAGAZEL, fabriquant des lampes, a été dispensé aux récipiendaires.



Au nom des autorités éducatives, l’inspecteur Amadou DIA a magnifié l’œuvre de générosité des partenaires. « Ils ont compris la nécessité d’accompagner l’État dans la réduction de la fracture énergique et l’importance de développer le mix-énergétique », a-t-il dit. Pour lui, cette dotation permettra aux apprenants « de travailler en dynamique de groupe, d’être proches de leurs familles et d’étudier de manière constante ». « Cela va impacter positivement sur le quantum horaire et renforcer les enseignements-apprentissages. », a noté l’inspecteur DIA.



>>> Suivez sa réaction ...