GUET-NDAR : Deux salles de classe rénovées par une solidarité franco-sénégalaise (vidéo)

Fin de séjour pour une dizaine de jeunes Français en mission bénévole dans la Langue de Barbarie. Une cérémonie de remerciements et de remises d’attestation a été organisée en leur honneur, mercredi, en présence de plusieurs notables de Guet-Ndar et d’élus de la Commune de Saint-Louis.



Au terme de la mission, deux nouvelles salles de classe ont été réfectionnées au bénéfice de la communauté éducative de ce populeux quartier.



Un geste salué par leur partenaire local Babacar GAYE, responsable politique à Alliance pour la République (APR). Pour lui, ces nouvelles dotations vont permettre de lutter contre la déperdition scolaire. M. GAYE a par ailleurs insisté sur l’importance de l’éducation et sur la nécessité d’offrir aux enfants de pêcheurs, un avenir radieux. Il a expliqué que cette vision est la source de son engagement. Il a remis, en marge de la cérémonie d’inauguration, un soutien financier au comité de santé du dispensaire de Guet-Ndar.



Pour Babary Coulibaly, représentant d’Avenir Jeunesse, le fil du partenariat bâti doit être maintenu, au vu des retombées positives qu’il va générer sur la vie des populations. Il a magnifié une « aventure riche » sur les plans matériel et humain à laquelle les jeunes Français ont été invités. « Ce n’est que positif. Il faudrait que cette démarche continue », a-t-il dit.



La commune de Saint-Louis, satisfaite, promet d’équiper les deux salles à la prochaine rentrée scolaire. Par la voix de l’adjoint au maire Lamine NDIAYE, elle a adressé des remerciements ponctués à cette mission humanitaire.



>>> Suivez les réactions en vidéo ...