Galère des étudiants de GANDON : la colère monte contre Khoudia MBAYE (photos)

Les étudiants de la Commune de GANDON sont très remontés contre le maire Khoudia MBAYE. Ils ont dressé, mercredi, une « situation chaotique » à laquelle leurs camarades de DAKAR sont exposés du fait « d’un manque de considération notoire de la part de l’actuelle équipe municipale ».



« Notre commune représente 67% de la superficie du département de Saint-Louis. Elle abrite deux des plus grandes entreprises céréalières de la sous-région (SCL, GDS) lui permettant de drainer une abondante recette fiscale de près de 1 milliard de francs CFA », confie leur président Mamadou DIOP.



« Nonobstant ces ressources, les autorités municipales ne parviennent pas à assurer les besoins les plus élémentaires notamment la prise en charge de ses étudiants », s’est-il désolé. Ils fustigent l’inertie de la mairie face à cette situation qui, disent-ils, semble prouver que « l'éducation n'est pas une priorité pour le maire et son entourage ».



« Notre amicale compte prés de 300 étudiants. L’appartement que nous louons à la Médina accueille plus de 50 étudiants en ce moment alors qu’il doit recevoir moins. Nous sommes obligés de nous entasser et de faire un tri difficile. L'autorité communale nous octroie 2.600.000 FCFA qui ne peuvent même pas gérer convenablement le loyer. Au même moment, Mme le Maire khoudia MBAYE et son adjoint me Khalidou Ba se focalisent sur des choses inopportunes », a-t-il dénoncé.



Excédés, les étudiants décident d’exposer leur calvaire à l'opinion nationale et internationale, « si le mutisme continue ». « D'autres manifestations seront organisées à Gandon », ont-ils ajouté.



