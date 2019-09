ISM Zone (Saint-Louis – Louga) : Les inscriptions sont en cours (communiqué)

L’ISM Zone (St louis – Louga) remercie encore une fois toutes les personnes qui lui font confiance en s’inscrivant ou en inscrivant leurs enfants dans nos différents établissements : Espaces d’Excellence Élémentaires (EEE), Lycées d’Excellences Privés (LEP) et Instituts supérieurs de Management (ISM)



Encore une fois, nous avons été fidèles à notre credo de l’excellence avec nos brillants résultats enregistrés aux différents concours et examens nationaux de l’année scolaire et académique 2018/19.



Ainsi, nous vous informons que les inscriptions dans nos différents établissements sont en cours. Nos effectifs étant limités, nous vous invitons à vous inscrire ou à vous réinscrire le plutôt possible.



Cette rentrée à ISM, en dehors de nos filières classiques à savoir la Gestion des entreprises et le Droit des affaires, nous avons le plaisir de vous informer de l’élargissement de nos offres de formation en Licence pour les bacheliers 2019 par la création de la filière d’Informatique appliquée à la gestion.



Nous invitons aussi ces jeunes titulaires du BFEM ou plus souhaitant suivre des formations professionnelles de courte durée de rejoindre notre programme d’Université des Savoir-faire qui prépare aux métiers suivants : Aide comptable, Commercial, Techno-commercial, Infographe, Webmaster, Réceptionniste, Économe.



La Direction de la Communication