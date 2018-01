Ibrahima DIAO : « Le Sénégal est sur les rampes de l’émergence »

Pour Ibrahima DIAO, les programmes structurants impulsés par le Président Macky SALL ont eu un effet positif sur l’atmosphère socioéconomique. Le directeur du centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis ( CROUS), soutient que le PUDC, le PUMA et la CMU, entre autres, ont considérablement contribué à la réduction de l’inégalité sociale au Sénégal.



M. DIAO parrain de la Zone 7 est s’est félicité de « la montée en puissance de l’enseignement supérieur en terme d’investissement ». « L’État a injecté près de 300 milliards depuis l’accession de Macky Sall à la tête du pays sous l’impulsion de l’émérite Pr Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation », a-t-il dit.



Le mandataire de Benno Bokk Yaakaar dans la zone de FASS-NGOM n’a pas manqué de saluer « les efforts considérables » du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, le maire Mansour Faye dans ce secteur. « Le Sénégal vient de se doter d’une deuxième usine d’eau après celle de Nginth. Le ministre a joué un grand rôle dans cette dotation » a-t-il ajouté en indiquant sans ambages que « le Sénégal est sur les rampes de l’émergence ».





