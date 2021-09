Ibrahima Thioub, lauréat de la 5ème édition du prix El Fassi

M. THIOUB a une expérience de quarante-neuf années dans l’enseignement, de l’élémentaire au supérieur. Il est membre de la rédaction de plusieurs revues scientifiques et de plusieurs associations académiques. Il s’agit notamment de l’Association de Recherche Ouest-africaine dont il a été le président et de l’Association des Historiens africains dont il a été membre du bureau.





Il a été membre du Conseil scientifique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l’Institut d’Études avancées de Nantes. Il est le Directeur exécutif du Centre de Recherches sur les Politiques sociales et co-directeur du Groupe d’Études et de Recherche sur l’Exclusion et la Marginalité au Sénégal (GERMES). Il est le Directeur du Centre Africain de Recherches sur les Traites et les Esclavages (CARTE). Il a exercé les fonctions de recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar de 2014 à 2020. Il a été vice-président du bureau du Conseil d’Administration de l’Agence universitaire de la Francophonie, de 2017 à 2021.





Ses recherches et son enseignement portent sur l’historiographie africaine, les systèmes de domination et leurs idéologies, les esclavages et les traites en Afrique. Il a consacré quelques études à l’histoire des prisons en Afrique. Il a été professeur invité de plusieurs institutions universitaires dont Marne-la–Vallée, Paris VII, EHESS, université du Michigan à Ann Arbor aux États-Unis. Il a été élevé au rang de docteur honoris causa des universités de Nantes, de Bordeaux-Montaigne et de Sciences Po. Paris.



Sélection de publications :



Covid-19 Tour du monde, Paris, Éditions Manucius, 2021, 276 p. [Co-éditeur]

“De l’État nourricier aux régimes de prédation en Sénégambie : intégration subalterne à la mondialisation et transformations des imaginaires politiques” in Samantha Besson et Samuel Jubé́ (Éds), Concerter les civilisations. Mélanges en l’honneur d’Alain Supiot, Seuil, Paris, 2020, 496 p.

Saint-Louis (Senegal) and New Orleans (Lousiana). Two Mirror Cities, XVII th -21 st Centuries, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2019, 264p. [Co-éditeur].

Traite atlantique des esclaves et transformations des cultures africaines, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 2014, 67 p.

« Stigmates et mémoires de l’esclavage en Afrique de l’ouest : le sang et la couleur de peau comme lignes de fracture », Nouvelles Annales Africaines, Édition spéciale 2012, pp. 14-24].

Patrimoines et sources historiques en Afrique, Union académique internationale, UCAD, 2007, 179 p. [Éditeur].