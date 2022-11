Incitation à la lecture : 30.000 livres offerts par la FIDEI - vidéo









En plus de réhabiliter l’école Cheikh TOURE , de remettre des fournitures scolaires à ses établissements partenaires, la FIDEI s’illustre de nouveau en faveur de l’éducation. À la suite de la visite de son président à Saint-Louis, en main 2022, un programme d’incitation à la lecture chez les enfants a été préconisé et ficelé. Cette démarche a permis de collecter et d’offrir 30.000 livres à plusieurs structures. Ainsi, 4.300 ouvrages sont mis à la disposition du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal ( CRDS ) , 11.000 aux écoles privées catholiques et 14.000 aux institutions scolaires associées et aux centres culturels. Cette importante dotation, saluée par les autorités éducatives et les bénéficiaires, est accompagnée de divers matériels meticals.