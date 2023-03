"Jàmmi Sanar" veut cultiver la paix dans les campus universitaires

Le Groupe d’études et de recherches sur genre et sociétés- GESTES- a organisé le jeudi 16 mars 2023, une conférence sur le thème : « Culture de la paix dans l’espace universitaire : quels leviers sociologiques ancrés contre la violence ? ».



Cette activité, co-organisée avec le laboratoire Lab-Métics entre dans le cadre du programme « Jàmmi Sanar » initié par la Professeur Fatou Diop SALL, présidente de la Cellule Genre et équité - CGE- de l‘Université Gaston Berger de Saint Louis. L’objectif de Jammi Sanar est de promouvoir une culture de la paix dans les campus universitaires.



La cérémonie s’est tenue à l’amphithéâtre de l’UFR des Civilisations, Religion, Arts et Communication de l’UGB. Elle a été animée par le Professeur Massamba GUEYE sur les leviers sociologiques ancrés contre la violence, modérée par Dr Sara Ndiaye. Un public diversifié constitué par des organisations d’étudiantes, Wasanar, Ugb-Debout, de PATS, de PER, des représentants des villages environnants et d’associations de femmes, a écouté avec beaucoup d’intérêt les propos du Professeur Massamba GUEYE.



En partant des sources de la violence dans les sociétés humaines, il a exposé au public un ensemble de mécanismes socio- culturels qui pourraient servir de régulateurs face aux dérives observées.



En a croire le Professeur Gueye, l’université sénégalaise n’est que le prolongement de la société qui aujourd’hui est en perte de valeurs et de repères. Il a par ailleurs exposé un ensemble d’actes, de comportements et de politiques qui, s’ils sont appliqués, pourraient impacter des générations d’étudiants et instaurer la paix dans les campus.



Le professeur Abdoul Aziz NDIAYE, vice-président du Conseil Académique de l’UGB a salué l’initiative et la posture de Groupe de Recherche -Action de GESTES qui depuis de nombreuses années s’intéresse aux préoccupations de l’Institution et contribue à produire des éléments de solutions.



La rencontre s’est achevée sur de belles notes musicales et de slam sous le regard satisfait du public.



Le GESTES avec ses partenaires envisage de poursuivre cette dynamique avec d’autres activités de sensibilisation des acteurs sur comment instaurer ensemble un climat de paix dans l’esprit de l’excellence pour le développement.