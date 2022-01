La Coordination des étudiants de l'UGB suspend son mot d'ordre de grève de la faim

La Coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a suspendu ce mardi son mot d'ordre de grève de la faim. Cela fait suite au constat fait par ses membres sur le démarrage des travaux de l'assainissement ainsi que les avancées notées par rapport aux autres points de revendication. Le Président de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis en a profité pour inviter les autorités universitaires au respect de leur engagement.



"Nous avons rencontré le Recteur de l' UGB et le Directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) et nous nous sommes rendus sur les sites concernés au niveau du campus social, pour constater l'état des travaux concernant le Wifi et l'assainissement. Nous nous sommes rendus compte que les travaux ont démarré. Deux camions hydrocureur sont présentement au campus pour gérer rapidement la situation en cas de refoulement des eaux usées. Concernant la question de la voirie interne, les autorités ont mis la pression pour démarrer les travaux le plus rapidement possible.



En somme, nous avons constaté de des avancées par rapport aux différents points de revendication", a renseigné Djiby Diène, Président de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis tout en annonçant leur décision de suspendre leur mot d'ordre de grève au vu de toutes ces raisons. Il a profité de l'occasion pour inviter leurs autorités au respect strict de leur engagement. Une assemblée générale extraordinaire est prévue ce mercredi sur l'initiative des responsables de ladite Coordination pour échanger avec sa base.



NDARINFO.COM