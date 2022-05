La Sonatel installe un centre digital à l'UGB - vidéo

La Sonatel a inauguré ce jeudi, à l’Université Gaston Berger (UGB), son premier Orange digital center (ODC) installé dans une université sénégalaise, avec comme objectif, selon son directeur Daouda Diouf, d’aider les femmes et les jeunes à développer des start-up, dont elle va assurer le financement. "L’objectif est de former et éventuellement, de financer des femmes et des jeunes suivant les besoins de la région de Saint-Louis", a expliqué M. Diouf, qui a noté avoir déjà reçu un millier de demandes dans ce sens. Après Saint-Louis, toujours selon Daouda Diouf, les universités de Bambey, Ziguinchor, Sine-Saloum et Thiès, seront à leur tour dotées d’ODC, qui se veulent des ‘’centres d’accompagnement et de développement des compétences numériques’’. M. Diouf s’est félicité du travail abattu à l’UGB, dans le domaine des nouvelles technologies et invite cette université à se rapprocher de la Sonatel pour protéger ses données.