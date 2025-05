La mangue : une filière en pleine expansion à Saint-Louis, mais confrontée à des obstacles

La mangue est en passe de devenir une filière incontournable autour du marché Sor. Chaque matin, des camions chargés de mangues, en provenance de la sous-région, viennent approvisionner le marché "Syndicat". Cependant, malgré cet essor, les vendeurs rencontrent de nombreuses difficultés dont le manque d’espace, les conditions de vente précaires, et les risques de déguerpissement? Ces facteurs rendent l’écoulement de leur marchandise de plus en plus compliqué.