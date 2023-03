Le CV du professeur Magatte NDIAYE, nouveau recteur de l'UGB

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Doctorat d’Etat, Avril 2014



Sujet : « Réécriture du passé : Temps et mythe dans la littérature postmoderne de Botho Strauss. Les exemples du Jeune homme et des Erreurs du copiste »



Mention : Très honorable



Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Doctorat 3e cycle, Novembre 1997



Sujet : « Toni de Heinrich von Kleist et Nini d’Abdoulaye Sadji : La vie entre les races »



Mention : Très bien



Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), Mai 1995



Mention : Bien



Université Cheikh Anta DIOP de Dakar – Ecole Normale Supérieure, Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (C.A.E.S.), Juillet 1993







Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Maîtrise d’allemand, Juillet 1991



Sujet: « Zivilisationsmüdigkeit und Fortschrittszweifel in Ingeborg Bachmanns Erzählungen Das dreißigste Jahr und Simultan.



Mention : Très Bien





Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Licence d’allemand, Juillet 1989



Mentions :



CL Allemand : Bien



CS civilisation des Pays Germanophones : Assez Bien



Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, DEUG II, Juin 1987



Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, DEUG I , Octobre 1985



Université de Dakar, Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du second degré / Série A3, Juillet 1984







BOURSES/PRIX



- Bourses Postdoctorale, Université Hamline/USA, Aout 2012 – Octobre 2012



- Bourse Postdoctorale, Université de Madison Wisconsin/USA, Septembre 2009 – février 2010



- Bourse d’Excellence pour le Doctorat, Université de Constance/Allemagne, Septembre 1995 – février 1996



- Bourse d’excellence, Ministère Fédérale de l’enseignement et de la Culture – Autriche (Deutsche Didaktik), Juillet - Septembre 1997



- Bourse d’Excellence, Österreichische Auslandsdienst – Autriche (Deutsch in GRAZ), Juillet – Septembre



- Bourse d’excellence, Université Karl Franzens de Graz/Autriche, septembre 1989 – Juillet 1990







EXPÉRIENCE DANS L'ENSEIGNEMENT



Université Gaston Berger de Saint-Louis – Section des Langues Etrangères Appliquées



- Enseignant Vacataire, 1996 – 1997



- Assistant, 1998 – 2001



- Maitre – Assistant, 2001 – 2015







Alpen- Adria- Universität Klagenfurt / Autriche - Département de Philosophie



- Professeur intervenant externe – Domaine : Philosophie interculturelle, 2001-2014







Collège Jules Sagna Thiès / Sénégal



- Professeur d’allemand, 1993 - 1997



Institution Notre Dame de Dakar / Sénégal



- Professeur d’allemand, 1991 - 1992







EXPÉRIENCE CONNEXE



- Chef de Section des Langues Etrangères de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 2005 – 2009.



- Responsable du Master Tourisme de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger Saint-Louis 2010 – 2014.



- Coordonnateur des Masters Professionnels de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 2012 – 2014.



- Chef de Division des Etudes, de l’Innovation Pédagogique et de la Vie Universitaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis - Décembre 2014.



- Membre du Comité de Pilotage du Contrat de Performance (CDP) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis – Décembre 2014.



- Membre de l’Equipe de Gestion Opérationnelle du Contrat de Performance de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis –Décembre 2014.







PUBLICATIONS ET ARTICLES



- « L’Utopie d’une révolte contre la civilisation dans la nouvelle Alles d’Ingeborg Bachmann et le roman Die Fehler des Kopisten de Botho Strauss », in : Langues et Littératures, Revue du groupe d’études linguistiques et littéraires. Université Gaston Berger de Saint-Louis, N.4 mars 2000, pp. 17 – 34.ISBN 0850-5543



- « La capitale coloniale. Cadre spatial dans les littératures sénégalaise et allemande », in : Paroles essentielles. Mélanges offertes à Ferdinand DIARRA. Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Département de Lettres modernes, avril 2000, pp. 135 – 152. ISSN 0850-1254



- « La satire de l’injustice dans La cruche cassée, Le tremblement de terre au Chili et Michael Kohlhaas », in : SAFARA, revue internationale de Langues, Littératures et Cultures, Université Gaston Berger de Saint-Louis, N. 1, janvier 2002, pp. 97 – 112. ISSN 0851-4119



- « Ausfahrt, Katharsis und Heimkehr. Motive mittelalterlicher Literatur im Handkes Roman In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus », in:Particip’Action Revue Interafricaine de Littérature linguistique et Philosophie, Vol. 7, N0 1, Université de Lomé Togo, Janvier 2015, pp. 109 – 123. ISSN 2071 – 1964.



- « Opposition zwischen „schlechter Sprache“ und „dichterischer Sprache“. Zur Sprachauffassung bei Ingeborg Bachmann», in: ILENA, Revue de Littérature &d’Esthétique Négro-Africaine Vol.2 N0 15, Abidjan-Cocody: Centre de Reprographie de l’Enseignement Supérieur (CRES) Université Felix Houphouët Boigny, 2015, pp. 345 – 357. ISSN 2076 – 3700.



- « Le postmodernisme et la pensée postmoderne de Kant », in : Université, recherche et Développement (URED). Revue pluridisciplinaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal N. 11, Université Gaston Berger, Janvier 2005, pp. 159 – 176. ISSN 0850-2161.



- « Sprache und Entwicklung. Am Beispiel des Fremdsprachenlernens in Senegal », in: Ide -Extra. Deutschdidaktische Publikationsreihe Band 3. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2007, pp. 143 – 160. ISBN 978-3-7065-4095-7.



- « Léopold SédarSenghor, Johann Wolfgang Goethe und Frankreich », in: Revue Etudes Germano-Africaines. Jahresschrift fü rafrikanisch eGermanistik N. 20-21, Colloque de Dakar sur Senghor et la culture de l’espace germanophone. Dakar, 2002-2003. pp. 186 – 199. ISSN 0850-640 X.



- « Konflikte und Krisen in Afrika: Hemmnisse für die nachhaltige Entwicklung des Kontinents», in: Jahrbuch Friedenskultur 2009, Klagenfurt: Drava Verlag 2009, pp. 198 – 218. ISBN 978-3-85435-592-2.



- « Du choc interculturel dans Nini, mulâtresse du Sénégal », in : Revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d’expression française N. 15, juin – juillet 2009, Lecce. Agence française, 2009, pp. 27 – 52. ISBN 978-88-95343-09-9.



- « Paul Parin Postkolonialist ? », in :Ethnopsychoanalyse revisited. Geegenübertragung in transkulturellen und postkolonialen Kontexten. Hrsg. Von Johannes Reichmayr, Giessen : Psychosozial-Verlag, 2016, PP. 375-398.







LANGUES :



Wolof – Langue maternelle



Français – lu et parlé couramment



Allemand – lu et parlé couramment



Espagnol – lu et parlé



Arabe - lu







MEMBRE DE :



- Senegalesischer Deutschlehrerverband - APASS



- GAS – Germanistik in Afrika Subsahara