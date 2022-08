Le Lycée Ameth Fall exige son érection en institution d'excellence

Ils ont émis cette doléance à l'occasion de la cérémonie de distribution des prix aux meilleures élèves. La cérémonie a été placée sous le haut parrainage de la Présidente de la Convergence des Anciens du Lycée Ameth Fall (CALAF), Mme Téning Ndoye Cissé et en présence de plusieurs autorités de la ville.



La cérémonie de distribution solennelle des prix aux élèves du Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis a été l'occasion pour l'administration de cet école d e faire le plaidoyer pour l'érection de ce Lycée au rang de Lycée d'Excellence. En effet, ce lycée a pour ancêtre l'École des Otages créée par Faidherbe le 5 mars 1861, sept ans après sa nomination au poste de Gouverneur du Sénégal. Supprimée en 1871 pour raison budgétaire, l'école est rebaptisée Collège des fils de chefs et interprètes le 31 mars 1893.



Ce collège a partagé les mêmes locaux que la MEDERSA ou école d'enseignement supérieur musulman créée par arrêté dub18 janvier 1908. Les locaux de la MEDERSA abriteront par la suite l'école urbaine de Sor qui deviendra École Primaire Supérieure de Jeunes Filles Ameth Fall, Collège Ameth Fall en 1946 et depuis 1962 Lycée de Jeunes Filles Ameth Fall. Ce Lycée quitte en 1963 les locaux qui seront occupés par l'École élémentaire Khayar Mbengue ex École Avenue De Gaulle pour occuper les locaux du Collège Blanchot, un des établissements pionniers de l'ère coloniale, créé en 1906. Les bâtiments réhabilités en 2014 sont classés patrimoine historique de l'UNESCO.





"Le Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis a renoué avec l'excellence avec la lauréate au concours général. Il a eu à former également plusieurs élites qui ont dirigé le pays ou qui ont occupé de hautes fonctions à l'image de Mme Aïda Mbodj, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, et j'en fais partie et tant d'autres également", a rappelé Mme Khady Bâ Sy, Proviseur de ce Lycée.



Son érection au rang de Lycée d'Excellence est vivement souhaitée par la Convergence des Anciens du Lycée Ameth Fall (CALAF) dont la présidente, Mme Téning Ndoye Cissé a été la marraine de la cérémonie de distribution solennelle des prix aux élèves. D'autres anciennes de ce Lycée, ayant été au rendez-vous, ont estimé aussi l'école mérite bien le titre d'excellence.



C'est le cas de Dieynabou Diallo, conseillère technique au sein d'une coopération internationale et fondatrice de l'Association Unis pour l'Éducation qui vient en aide aux filles issues de milieux défavorisés. Elle en a profité aussi pour inviter les élèves de Lycée à persévérer dans les études pour réussir dans leur vie. Elles sont environ 80 élèves dudit Lycée de jeunes filles à avoir été primées lors de cette cérémonie qui a duré près de six tours d’horloge.



NDARINFO.COM