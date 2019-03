Le Lycée Charles de Gaulle célèbre la Femme (vidéo)

La communauté éducative du lycée Charles de Gaulle a fêté, lundi, la journée mondiale des droits des la Femme à travers une panoplie activités pélagiques. Cette année, la commémoration a coïncidé avec la levée annuelle des couleurs qu’organise le lycée. Un rappel des valeurs de la République et des symboles de la Nation a été ainsi adressé aux élevés.



Les Femmes du lycée Charles de Gaulle ont été célébrées en marge de communion marquée par une forte mobilisation. À cette occasion, les filles ont été invitées à faire preuve d’abnégation et de travail.



Aujourd’hui, un élan de solidarité internationale vient au secours de cette école mythique qui a formé une importante partie de l’élite sénégalaise. Une démarche qui tente de meubler le niveau de délabrement avancé de l’établissement.



Élèves, professeurs et parents ont tenu à rappeler à l’État sa promesse de réhabilitation.



