Litige Foncier : Les habitants de DIAMA dénoncent l’accaparement de leurs terres par le maire Oumar Mourel Sow

Les populations de la commune de Diama dans le département de Dagana sont très remontées contre leur maire.



Ils dénoncent l’accaparement de leurs terres avec la complicité de Oumar Mourel Sow par des entreprises agricoles étrangères qui ont fini de s’installer dans leur terroir



Regroupés au sein d’un collectif, les habitants des zones de Yallar, Takk Gagn et de Diama sont sortis massivement pour manifester leur opposition à ces pratiques injustes auxquelles il s’adonne. ’’ Depuis son arrivée à la tête de l’équipe municipale, Oumar Mourel Sow est très souvent mêlé à des histoires de litige foncier, il prend des décisions arbitraires sur nos terres et les attribue à qui il veut sans nous demander notre avis et cela nous ne l’accepterons plus ’’, ont laissé entendre les habitants de ces villages.



Ibrahima Mbodj, le porte parole des habitants de Diama d’ajouter, à la suite des contestataires : ‘’ Le maire de Diama est toujours aux abonnés absents et n’accorde aucune considération à ses administrés. ’’

Face à cette situation qui prévaut dans cette zone non loin du barrage de Diama, les populations invitent le gouverneur de la région à organiser dans les plus brefs délais une visite de prospection dans leur localité pour s’enquérir de la situation.



DAKARACTU