Loyaux Services rendus au CROUS : Moussa NIANG décoré par Cheikh Oumar HANNE – vidéo

Inspecteur d'éducation de formation, juriste d'affaires titulaire d'un DESS Moussa NIANG a été chef de service Animation culturelle et sportive puis chef de division animation et œuvres sociales chargé des relations publiques avant d’être promu Directeur de l'administration générale (DAGE). Il a également occupé le poste de conseiller technique et chef des services administratifs. M. NIANG a servi durant une décennie sur l'international avec diverses responsabilités. Il a été secrétaire permanent du comité d'accueil des chefs d'état de la CEAO 1984 à NOUAKCHOTT.