Mary Teuw NIANE distingué aux États-Unis

L’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a reçu un des quatre prix décernés par Conférence Innovate 2019 tenue à Denver au Colorado aux États Unis.



Cette rencontre internationale dédiée à l’e-learning, tenue du 2 au 5 avril 2019 est une occasion les efforts fournis pour développer ce secteur.



Le Professeur Moustapha Diack de Southern University qui a reçu le prix au nom de l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger (UGB).



« Je dédie ce prix à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la création et à la construction de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), aux responsables de l’UVS, à ses enseignants, ses personnels administratifs, techniques et de service, ses étudiantes, ses étudiants, les Sénégalaises et les Sénégalais », a indiqué M. NIANE, heureux de recevoir ce titre.



