Matérialisation des engagements : la CESL/UGB met en garde le ministre de l'Enseignement supérieur

La coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) monte au créneau à la suite visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation Dr Abdourahmane DIOUF, effectuée vendredi à l'université Gaston Berger.



" Nous avons fait le tour du campus social pour constater de visu, les problèmes liés à l'hébergement, à la restauration, à l'assainissement et au manque d'eau qui provoquent d'énormes difficultés. Pour le volet pédagogique, des contraintes sont notées sur la connectivité, le déficit des salles de cours et d'amphithéâtres ", a déclaré Aliou Kara Kandé, le président de séance de la Cesl.



" Le ministre a pris des engagements forts. Nous lui rappelons que l’UGB va recevoir de nouveaux étudiants pour la rentrée académie 2024-2025. Si ces promesses ne sont pas tenues, il n'y aura pas de rentrée ", a-t-il dit.



La Cesl qui dit œuvrer au service des étudiants de Sanar, marque sa détermination à mener son combat "jusqu'au bout" pour la prise en charge de sa plateforme revendicative.



