Nécrologie : Décès de l'architecte Saint-Louisien Amadou DIOUF

C’est avec beaucoup tristesse que nous apprenons la disparition d’Amadou DIOUF dit « Aladji », architecte de profession et frère de Mame Penda DIOUF, conseillère municipale de Saint-Louis. Sa disparition est survenue, ce matin, à Dakar.Connu pour son profond attachement à sa ville natale, ce neveu du président Abdou DIOUF avait récemment proposé des solutions durables contre l’érosion côtière sur la langue de Barbarie. Un homme d’une générosité hors pair et d’un engagement social sans précédent.À la diffusion, il y a quelques semaines de, il avait saisi notre rédaction pour l’encourager et lui exprimer sa disponibilité à poursuivre la réflexion.L’enterrement est prévu demain vendredi au cimetière Thiaka NDIAYE de Saint- Louis après la prière mortuaire prévue à la mosquée Sidy TALL de Santhiaba à 14 heures.exprime son soutien à sa famille et lui présente ses condoléances les plus attristées.