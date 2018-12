Environnement et changements climatiques : Vers de nouvelles lignes de coopération entre Saint-Louis et Lille

À 4 200 kilomètres d’ici, non loin de la frontière mauritanienne : Saint-Louis, forte de ses 238 000 habitants et de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis quarante ans, Lille contribue activement au développement de sa jumelle avec de nombreux partenaires, réunis le mardi 18 décembre pour rendre compte de la situation et des avancées.



« Maintenant, l’accent devra être mis sur l’environnement et les enjeux climatiques. » Le ton est donné par Marie-Pierre Bresson, adjointe au maire chargée de la coopération européenne et internationale, et du tourisme.



« Une école a dû fermer, l’eau a tout envahi. L’océan est plus fort. Les conséquences du dérèglement climatique sont déjà visibles là-bas. », a-t-elle expliqué



Puis se sont posées sur la table les questions de l’avenir du plastique, du tri des déchets.



