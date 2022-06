Nomination : Ousmane THIARE quitte l'UGB

Nommé par décret présidentiel du 19 mai 2018, ​Ousmane THIARE, Professeur titulaire en informatique n'es plus le recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La décision a été annoncée à l'issue du conseil des ministres, tenu hier.



Diplômé d’Etudes Approfondies de Mathématiques Appliquées à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (2000), de l’Ecole Polytechnique de l’Université François Rabelais de Tours (2002), il est également titulaire d’un Doctorat unique en Informatique à l’Université Cergy-Pontoise en France (2007).



Respectivement Assistant titulaire (2002), Maître-assistant titulaire (2008), il a été Maître de conférences HDR (2010-2015) avant de devenir Professeur titulaire en Informatique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis depuis juillet 2015. Il est aussi Professeur Associé à l’African University of Science and Technology (AUST) d’Abuja au Nigéria (depuis avril 2014).



Professeur Ousmane THIARE a occupé le poste de Directeur du Centre de Calcul Ousmane SECK de l’UGB (2013-2016), Directeur du Centre d’Excellence Africain pour les Mathématiques, Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication (CEA-MITIC mars 2017). Il a été membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies de l’UGB (avril 2014) et membre Expert évaluateur de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (ANAQ-SUP).



Ses travaux portent essentiellement sur les systèmes distribués, les systèmes pair-à-pair, la gestion distribuée des ressources, les grilles de calcul, Cloud computing, les réseaux mobiles ad hoc et réseaux de capteurs sans fil, l’Internet des objets (Ido). Il est l’auteur de plusieurs articles parus dans de nombreux journaux et conférences internationaux.





