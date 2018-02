PODOR : Cheikh Oumar HANNE traité "d'usurpateur de fonction"

Selon eux, Cheikh Oumar Hanne est tout simplement un « usurpateur de fonction » dans la mesure où il ne lui revenait pas de prendre l’initiative d’une tournée politique dans le département.

« Nous avons un parti organisé ayant ses responsables désignés en haut lieu. Pour le département de Podor, nul n’ignore que le responsable est le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui se trouve être jusqu’à preuve de contraire le coordonnateur départemental de L’apr. C’était, donc, à ce dernier, accompagné de tous les responsables politiques du département d’initier une telle tournée », fustige Doro M’BAYE maire de la commune de Mbolo Birane par ailleurs membre fondateur de ce parti.





Ce dernier s’étonne, d’ailleurs, que sur plusieurs investis, il n’y en a eu qu’un seul ayant accompagné Cheikh Oumar Hanne pour venir exprimer leur reconnaissance aux populations du Fouta. Il s’agit de Moussa THIAM député. Cela en dit long, d’après lui, sur la désapprobation quasi générale de la démarche unilatérale du maire de Ndioum. Selon toujours le maire de M’Bolo Birane lui et certains de ses camarades se sont sacrifiés pendant les moments les plus difficiles avec l’actuel président Macky SALL , jusqu’à qu’ils ont pu mettre en place ce parti. Ils se sont donnés corps et âmes au moment ou beaucoup de gens en ce temps fuyaient Macky SALL. Notre courage nous a beaucoup aidé , et nous a finalement permis d’ apporter ce dernier à la tête de la magistrature suprême de notre pays après des épreuves extrêmement difficiles que nous avons endurées. Ceux là qui viennent de nous rejoindre doivent avoir raison gardée, et venir travailler avec ceux là qui ont fondé ce parti lance le maire de M’Bolo Birane.





Poursuivant le maire de renseigner que si chaque responsable prenait une telle initiative d’organiser une tournée de remerciements aux militants, le parti n’allait pas exister. C’est pourquoi tient il à inviter l’ensemble de ses camarades à se ressaisir et à travailler dans l’unité et non dans la division.



Du côté de certains responsables politiques départementaux, également, c’est le même son de cloche. Hormis le maire de Golléré et non moins Président du Conseil d’administration de la BNDE, le député Moussa Thiam, le maire de Pété Djiby Mbaye, Aliou Gaye maire de Fanaye, les deux maires de Guédé village et de Guédé chantier et quelques adjoints aux maires, beaucoup de maires qui ont contacté walfadjri se disent démarqués de l’initiative prise par le directeur du Coud. Certains l’accusent de rouler pour son propre compte foulant aux pieds les intérêts du parti.



Les jeunes de l’Ile-à-Morphil ont tenu, aussi à faire une sortie, condamnant « avec la dernière énergie » de tels agissements. Selon eux, le fait d’avoir été choisi comme chef de file de la liste départemental de l’APR, lui est monté la tête. Et ces jeunes de dire tout leur mécontentement face à cette manière de faire .Car selon eux, ils ne peuvent comprendre qu’on veuille remercier des gens et de ne pas descendre dans leurs localités respectives pour leur dire merci. Nous demander de se déplacer jusqu’à Pété ou dans la commune de Doumnga Law c’est véritablement manqué de respect aux insulaires que nous sommes fait savoir Moussa LOM un des responsables des jeunesses sportives et culturelles de l’arrondissement de Cas Cas.



Et ce dernier de rappeler que quand ces candidats étaient en campagne pour briguer leurs suffrages, ils étaient pourtant venus dans l’île à morphil .Et aujourd’hui qu’ils sont élus, ils nous demandent de leur trouver sur la nationale s’indigne cet habitant de Cas Cas. Pour ces insulaires Le seul député qui accordait une importance à leur zone était Lobat FALL. Ce dernier ne ménageait ni son énergie encore moins sa bourse pour être au quotidien aux prés des populations et prenait en charge leurs préoccupations qu’il défendait dignement au niveau des plénières à l’assemblée nationale ont fait savoir ces insulaires.

ABOU KANE