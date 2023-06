Plan International/Saint-Louis : satisfecit sur les actions menées en 2023 (vidéo)

La direction régionale de Plan a présenté jeudi son bilan d’activités de l’année 2023 en présence de l’adjoint au Préfet de Saint-Louis, de représentants d’associations de jeunesse et d’autorités éducatives. La rencontre a permis également de faire la planification des actions à mener pour 2024.



" Nous avons mis l’accent sur un certain nombre d’activités liées à la formation professionnelle, l’appui aux jeunes filles, leur formation en entrepreneuriat et le renfoncement capacités en gendre et protection sociale ", a renseigné Pape Sidy DIOP, le chef du bureau Plan Saint-Louis.



" Grâce à l’Anpej, nous avons obtenu un financement de la DER au profit de neuf jeunes filles », a-t-il ajouté en indiquant que d'importants progrès ont été consentis dans le cadre du programme "Éducation et apprentissage de la vie".



M. DIOP de souligner que des interventions ont été faites sur les violences dans le milieu scolaire et sur la Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes ( SRAJ ) ainsi que la protection des données sur les réseaux sociaux.