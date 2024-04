Pour un campus plus propre et rayonnant : Le collectif "UGB Verte" retrousse ses manches

Une journée de Set Setal, de tri et de déchets et de « brand audit » a été organisés hier dimanche au sein du campus pédagogique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette initiative a été menée en partenariat avec Adansonia Green, Eco-Tri Sénégal et ASAN UGB.



En plus de nettoyer les zones à forte concentration d’ordures, la structure va établir un audit pour déceler les types de déchets dominants et les marques qui polluent le plus à Sanar. Par la voix de son coordonnateur adjoint Chérif ZIGANI, le collectif a salué l’accompagnement du Rectorat de l’UGB, de la direction de l’UFR AGRO et de la Commission Sociale des Étudiants (CESL) de l’UGB.



Il a adressé une mention spéciale aux vaillants bénévoles venus répondre à l’appel du civisme avant d’inviter les étudiants sensibles aux questions écologiques à rejoindre leur dynamique.