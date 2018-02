Première promotion de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis : 16 ingénieurs en électromécanique formés ( Vidéo & Photos )

Le Directeur de l’IPSL a exprimé sa satisfaction « d’avoir travaillé pour la réussite de cette première promotion malgré les conditions extrêmement difficiles ». En rendant un vibrant hommage au parrain le professeur Mary Teuw NIANE, fondateur de cette institution, il a indiqué que les performances pédagogiques célébrées, en e ce jour, ont été obtenues grâce au soutien des autorités des Universités et écoles sénégalaises.



« Le travail que nous avons entamé est presque terminé. Mais, il reste le plus important et nous en sommes conscients : l’insertion des récipiendaires », a-t-il dit. Pour ce faire, M. FAYE renseigne qu’un programme de mentorat a été mis en place avec le concours de la direction de l’insertion de Sanar, la D2IPSC.



« L’UGB doit être vue commune une université de choix pour les jeunes qui veulent acquérir des compétences à vocation professionnelle. Elle possède des atouts et des forces incontestables », a déclaré le recteur Baydalaye KANE



« Nous avons décidé d’inscrire comme objectif stratégique de notre plan directeur 2018-2022 de faire figurer l’UGB dans le top 50 des meilleures universités africaines d’ici à 5 ans », a-t-il ajouté. « Je ne doute pas un seul instant que nous pouvons y arriver. Il suffit de redoubler d’efforts et d’y croire », a indiqué M. KANE, président de l’assemblée de l’UGB.



Le MESRI a salué la volonté exprimée par le recteur d’intégrer ce temple du Savoir dans le pôle d’excellence restreint des universités africaines. Mary Teuw NIANE lui a fait par de l’engagement de son ministère à l’accompagner dans cette dynamique, en félicitant les récipiendaires pour avoir preuve sacrifices durant de « longues années de travail et d’engagement ».



« Vous avez certainement connu, pour décrocher ce précieux diplôme, des périodes d’enthousiasme comme des instants de doute », a martelé M. NIANE.



« Sachez que vous démarrez votre activité professionnelle dans un monde traversé par de nombreux défis et des contractions », a-t-il précisé aux jeunes diplômés.



Poursuivant, l’ancien recteur de l’Université de Saint-Louis leur rappelle que :« c’est dans un monde du 21e siècle, à la fois plein de promesses et plein de doutes que vous entrez, et dont vous devenez des acteurs ».



