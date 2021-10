Promotion de l’excellence : les femmes cadres de la mouvance MTN jouent leur partition – vidéo

Les femmes cadres, membres de la Mouvance de Mary Teuw NIANE ont remis samedi au permis à des centaines d’enfants d’acquérir des fournitures scolaires et des matériels didactiques. Une foire d’échanges de livres et kits scolaires a été un prétexte pour ces dames d’apporter à leur manière leur contribution à la promotion de l’excellence. « C’est une initiative que nous a inspirée notre leader Mary Teuw NIANE connu pour son amour du Savoir et des Sciences », confie Diaw Gueye BALDE, la coordonnatrice des femmes cadres. Une occasion saisie par l’ancien recteur de Saint-Louis par ailleurs candidat à la Mairie de Saint-Louis pour sensibiliser les enfants sur les bienfaits de la lecture.