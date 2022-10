RENTRÉE SCOLAIRE À L’ACADÉMIE DE SAINT-LOUIS : Plusieurs absences notées chez les élèves

La traditionnelle tournée de la rentrée scolaire a permis hier aux autorités de l’Académie de Saint-Louis de constater de l’effectivité du concept « Ubi Tey Jang Tey » qui a été une réalité dans la région. L’administration et le personnel enseignant ont été tous à leurs postes à l’exception des élèves chez qui des absences ont été enregistrées. C’est le cas d’ailleurs dans plusieurs écoles et établissements scolaires situés dans les départements de Dagana, Saint-Louis et de Podor.



La délégation était composée de Mme Adjara Sy Diagne, Inspectrice d’Académie de Saint-Louis, de l’Adjoint au Préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Djeylany Bâ, ainsi que des acteurs du système éducatif notamment des représentants des associations de parents d’élèves, des syndicats d’enseignants et responsables de la COSYDEP. Il s’agissait pour eux d’aller s’enquérir des conditions de démarrage de cette rentrée des classes 2022/2023.



« Nous avons constaté, au cours de cette traditionnelle tournée, que les enseignants et les élèves ont répondu présents au Lycée Ahmeth Fall des jeunes filles, au Cem Télémaque Sow, dans les écoles privées, que les inscriptions et les réinscriptions se déroulent dans d’excellentes conditions », a précisé l’autorité académique. Mme Adjara Sy Diagne a également laissé entendre qu’une rentrée scolaire se prépare en amont.



« Nous avons eu le temps de déblayer, de remblayer, de désinfecter les établissements scolaires, afin de permettre aux élèves de reprendre les cours dans les meilleures conditions, nous allons poursuivre ce travail pour relever le défi du respect du quantum horaire », a-t-elle conclu tout en ayant l’espoir que les retardataires se présenteront dans les brefs délais pour essayer de rattraper le train en marche.



