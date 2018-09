Réception d’un poste de 400 KVA : une victoire pour la convention des GANDIOL-GANDIOL

La convention des Gandiol-Gandiol a réceptionné un poste de 400 KVA, samedi. Ce poste de 14 tonnes et d'une valeur de 30 millions de FCFA permet d'élever la tension et d'améliorer la qualité de service pour les usagers et notamment pour ceux sont situés en fin de ligne. L'installation de cette unité est une longue doléance des populations qui n'avaient cessé d'interpeller les autorités sur la faiblesse du réseau électrique fourni dans cette zone.



C'est un ouf de soulagement qu'elles poussent avec cette réception.



Il faut signaler qu'au préalable, l’éclairage public à Tassinère et à Ndiébène a été réhabilité grâce au plaidoyer de la convention qui remercie la SENELC et l’engagement de ses membres, dont Ibrahima Khaliloulaye DIOP et à Moustapha DIEYE.



NDARINFO.COM