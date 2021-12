Réduction des effets négatifs des espèces envahissantes : des chercheurs appellent à bâtir une dynamique sous régionale – vidéo

L’Université Gaston berger de Saint-Louis abrite du 14 au 17 décembre 2021 un colloque international sur les espèces envahissantes. Ce conclave pluridisciplinaire mobilise des chercheurs du monde autour de cet enjeu écologique. L’objectif est de contribuer à la réflexion sur les stratégies qui permettent de réduire les effets négatifs des espèces envahissantes sur la santé humaine et animale, la biodiversité et la sécurité alimentaire. Le colloque permettre de faire l’état des lieux sur les espèces envahissantes majeures, de surveillance et des contrôles sanitaire et phytosanitaire en plus de plancher sur le processus des invasions biologiques. À l’ouverture du forum mardi, des chercheurs ont insisté sur la nécessité de bâtir une synergie transfrontalière pour une meilleure gestion de la transhumance des espèces envahissantes.