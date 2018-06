Renforcement de la paix sociale : Mansour FAYE salue l’apport des religieux (vidéo)

►►► Suivez la réaction de Mansour FAYE, de l’Imam SAKHO et d’un membre de l’AIUS

Le maire de Saint-Louis a renoué, hier, avec son traditionnel « Ndogou » avec les membres et sympathisants de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS). Cette rencontre annuelle entre l’édile et les guides religieux se veut un « cadre d’échanges » sur les stratégies à adopter pour renforcer la paix sociale.« Ce sont des moments de prières pour l’avancement du Sénégal et que les différentes actions entreprises par le Président Macky SALL puissent arriver à leur accomplissement », a indiqué Mansour FAYE en insistant sur l’importance que sa municipalité accorde à cette communion.« Cette occasion a été mise en profit pour inviter les religieux à poursuivre leur rôle de régulateurs sociaux en direction des populations », a ajouté le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, le maire de Saint-Louis avait remis 3 billets à la Mecque à l’association au cours d‘une assemblée générale des Imams. Ces derniers ont saisi l’opportunité pour magnifier son geste et prier pour sa continuité.Au nom de l’AIUS, Mouhamed SAKHO, deuxième vice-président de l’association et président de la Commission religieuse de la commune a salué la disponibilité du maire et « la considération qu’il accorde aux imams et Ulémas ». « Nous saluons la volonté du maire de soutenir la dynamique d’expansion de l’association », a-t-il dit en précisant que « le Ndogou est un moment dialogue, de prières et de fraternisation ».« Au-delà de cette rencontre, le maire se rend, chaque vendredi, dans une mosquée de la ville pour y prier et échanger avec l’imam », a renseigné l’Imam SAKHO.