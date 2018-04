Mansour FAYE octroie trois billets pour la Mecque aux Imams et Ulémas de Saint-Louis

L’association des Imams et Oulémas de Saint-Louis (AIUS) a tenu, mercredi, une assemblée générale au cours de laquelle d’importants échanges ont été tenus sur les activités et les perspectives de cette structure religieuse.



Après la rubrique d’informations, un tirage au sort a été fait sur trois billets pour la Mecque offert aux Imams et Oulémas par Mansour FAYE, le maire de la ville.



À l’absence du président, l’imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO, l’AG a été présidée par le premier vice-président El hadj Idrissa MBENGUE. La commune de Saint-Louis a été représentée par l’imam Mouhamed SAKHO, deuxième vice-président de l’AIUS et président de la commission culte et partenariat avec les autorités religieuses de la commune de Saint-Louis.



Les Imams ont formulé des prières à l’endroit de l’édile de la ville qu’ils ont vivement remercié pour sa marque de générosité.



