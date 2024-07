Résultats du Baccalauréat 2024 : Saint-Louis affiche un taux de réussite de 21,14% au premier tour

La région de Saint-Louis affiche un taux de réussite de 21,14% au premier tour de l’examen du baccalauréat. L’Inspection d’éducation et de la formation (IEF) de la commune de Saint-Louis arrive en tête avec un taux de réussite de 31,55 %, suivie de l’IEF du département du même nom qui pointe à 21,10% et de l’IEF de Pété avec 19,51%, indique l’IA dans un communiqué.



Les IEF de Dagana et Podor arrivent en quatrième et cinquième position avec respectivement des taux de réussite de 17,37% et 13,86%.



L’IA signale que 9 mentions Très bien ont été obtenues par les élèves de la région contre 81 mentions Bien et 453 mentions Assez Bien.



Les élèves de la série S2 pointent en tête avec 7 mentions Très Bien, 39 Bien et 149 Assez bien.



La série L’1 obtient 2 mentions très Bien, 6 Bien et 60 Assez bien.



La série L2 affiche 29 mentions bien et 204 mentions Assez bien; la série LA obtient 2 mentions Bien et 14 mentions Assez bien.



La série S3 obtient une mention Bien et 6 mentions Assez bien; la série L1b affiche 4 mentions Assez bien.



Avec l'APS