Saint-Louis: 75% de taux de réussite au Cfee et 82,3% au Bfem, enregistrés

L’Inspection de l’Education et de la Formation (Ief) de la commune de Saint-Louis a enregistré un taux de réussite de 75% à l’examen du Certificat de Fin d’Etudes élémentaires (Cfee) et de 82,3% à celui du Brevet de Fin d’Etudes moyennes (Bfem).



En d’autres termes, au Cfee, sur les 4 654 candidats présents, 3 520 ont été déclarés admis dont 1 931 filles et 1 589 garçons. S’agissant du Bfem, 3 078 candidats ont été inscrits dont 1 784 filles et 1 294 garçons, répartis dans 23 jurys, informe "L'As".



Réagissant sur l’organisation des examens, Cheikh Yaba Diop, l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Saint-Louis, a déclaré que 462 enseignants ont été convoqués pour assurer la surveillance et le secrétariat du Cfee, 402 autres ont été mobilisés pour la surveillance du Bfem et 217 pour la correction.



Il a précisé qu’avant la tenue de ces deux examens, et au regard de l’importance que le ministère de l’Education nationale accorde à leur bonne tenue, l’Ief de Saint-Louis avait pris toutes les dispositions utiles pour en assurer une parfaite organisation.



Evoquant les bonnes performances réalisées par les élèves, indique le journal, Cheikh Yaba Diop s’en réjouit et affirme que c’est le fruit des nombreux sacrifices consentis par les acteurs du système éducatif, particulièrement les enseignants qui ont fait preuve de patriotisme en sacrifiant leurs vacances scolaires pour l’intérêt des enfants.



Il n’a pas oublié d’annoncer que les résultats du concours d’entrée en classe de sixième seront proclamés dans les prochaines semaines, en accord avec le ministère de l’Education nationale. En attendant, Cheikh Yaba Diop demande à l'ensemble des acteurs, de commencer dès maintenant à préparer l'année scolaire 2020-2021, dont la rentrée scolaire est prévue le 12 novembre prochain.