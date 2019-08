Saint-Louis : Belle preuve de reconnaissance d’anciens élèves du CEM André Guillabert (vidéo)

Les membres du collectif des anciens élèves du Cem André Guillabert (CAEG) ont communié dans l’allégresse, samedi, à l’occasion de la seconde édition de leur journée de retrouvailles. Cette promotion regroupe des élèves de la promotion 1994-1998. Tous, partageaient l’excellence comme crédo. Ils s’illustrent, aujourd’hui, dans diverses activités de la vie. Une rencontre conviviale qui célèbre leurs liens d’amitié et de fraternité, noués sur les bancs de ce collègue mythique.



Au-delà de raffermir les relations, le collectif compte mener des actions sociales et pédagogiques au profit des élèves. Dans cette optique, une remise de prix est prévue au bénéfice des apprenants les plus méritants.



Un plan d’action a été également peaufiné en vue de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Un phénomène qui accentue gravement les déperditions scolaires.



En marge de la rencontre, de vibrants hommages ont été rendus à la professeure de Français de la Promo, Mme Abibatou CISSÉ. Sa disponibilité, son humanisme, sa générosité intellectuelle et son expertise éducative ont été offerts en exemple aux membres du collectif.



>>> Les réactions du président Mamadou Lamine TRAORÉ et de Mme Fatou FALL