Saint-Louis/Gestion des finances publiques : Mise en place d'un dispositif de mentorat pour les élèves et étudiantes

NDARINFO - Le Réseau des femmes dans la gestion des finances publiques (RFGFP), soutenu par l’USAID à travers le projet de soutien à la gestion des finances publiques, a lancé hier un nouveau dispositif de tutorat et de mentorat à l’Université Gaston Berger (UGB). Cette initiative vise à renforcer l'engagement et la compétence dans étudiantes le domaine des finances publiques.



Lors de cette rencontre, les organisateurs ont partagé les objectifs et les orientations stratégiques du RFGFP avec les Sanaroises, tout en discutant des modalités de mise en place de ce système de tutorat. Cela s'inscrit dans une dynamique plus large entamée il y a trois mois à Dakar, englobant divers acteurs étatiques, des membres de la société civile et des jeunes leaders. L’ambition du réseau est claire : accroître la présence des femmes dans les sphères décisionnelles liées aux finances publiques.



Ramata Oumar SALL, juriste et secrétaire exécutive du conseil sénégalais des femmes, a souligné l'importance de cette initiative. « Cela conviendra à booster leur participation dans le processus budgétaire », a-t-elle affirmé.



Elle a également précisé que le réseau mène diverses actions de renforcement des capacités pour les membres, afin de leur permettre d’occuper des postes significatifs dans les décisions financières.



Le souhait exprimé par Bassine Ndao FALL, vice-présidente du RFGFP, est de voir ce dispositif de mentorat se développer au sein de l’UGB. « L’objectif de cette activité est de partager les objectifs du réseau avec les étudiantes et de mettre en place des actions de mentorat pour que les jeunes se rapprochent des professionnelles dans le domaine des finances publiques » , a-t-elle indiqué. Elle a signalé que cette initiative sera étendue à d'autres régions du Sénégal.



La réunion a permis de poser les jalons pour l’établissement d’une antenne du RFGFP au sein de l’Université Gaston Berger. Les participantes ont pu exprimer leurs besoins et attentes, ce qui a contribué à la définition d’une feuille de route pour le suivi et l’effectivité de cette antenne.



