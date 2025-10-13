Saint-Louis : Interdiction des "pousse-pousse" sur plusieurs axes à partir de jeudi

Les autorités administratives de Saint-Louis, à l’instar de celles de Dakar, Mbour et Kaolack, ont pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement des chariots de vente de produits alimentaires et de marchandises sur certains axes et points stratégiques de la ville.



Cette décision, prise sur instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, s’inscrit dans une démarche nationale de sécurisation et de salubrité urbaine.



À Saint-Louis, la mesure concerne notamment les pousse-pousse, les véhicules hippomobiles, les chariots de vente de café ou de marchandises diverses, mais aussi les épaves abandonnées sur les trottoirs et les voies publiques.



L’objectif est de préserver l’ordre public, l’hygiène, la sécurité des citoyens et d’assurer la fluidité du trafic urbain, particulièrement dans les zones à forte densité de circulation.



