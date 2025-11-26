Connectez-vous
Saint-Louis : Des jeunes formés pour devenir des relais de l’éco-citoyenneté dans leurs quartiers

Mercredi 26 Novembre 2025

Un atelier de renforcement de capacité des Agents volontaires de l’Éco-citoyenneté (AVE) issus des conseils de quartier de la commune de Saint-Louis s’est tenu mardi à l’hôtel de ville, dans le cadre d’un programme visant à impliquer davantage les jeunes dans l’amélioration du cadre de vie urbain.
 

L’initiative, pilotée par la préfecture de Saint-Louis en partenariat avec la commune, l’association Aar Sunu Alam et l’Ong internationale Action & Education, a permis de former des jeunes sélectionnés pour jouer un rôle actif dans la sensibilisation des populations et le désencombrement de la ville.

« Ce sont des jeunes volontaires que nous avons choisis pour être des relais de sensibilisation, mais aussi participer activement au développement de la commune », a indiqué Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis.

« Ils sont outillés pour faire face à leur mission, notamment participer aux opérations de désencombrement et maintenir un cadre de vie harmonieux », a-t-il ajouté.
 

La mairie de Saint-Louis a salué cette démarche citoyenne décentralisée, qui repose sur les conseils de quartier pour identifier les jeunes les plus aptes à s’engager dans ce processus.

« Nous avons assisté à une formation très satisfaisante de jeunes engagés dans l’acte citoyen. Ils vont participer au désencombrement, à l’enlèvement des ordures et à la promotion du civisme dans nos quartiers », a souligné Aïda Mbaye Dieng, adjointe au maire.
 

Le directeur Pays de l’Ong Action & Education, a mis l’accent sur l’importance du rôle de la jeunesse dans les politiques publiques environnementales.

« Cette initiative de la préfecture vise à faire des jeunes des relais communautaires pour lutter contre l’encombrement et améliorer le cadre de vie », a-déclaré Oumar NIang.

« On ne peut pas changer ce pays sans la jeunesse. Il faut l’outiller et l’accompagner pour qu’elle devienne actrice du développement », a-t-il laissé entendre.
 




