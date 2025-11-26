Décès de Mouhamed Ndiaye : la piste de l’agression finalement écartée

La thèse de l’agression avancée suite au décès de Mouhamed Ndiaye a été formellement contredite ce mardi 25 novembre 2025, à la suite de nouvelles investigations menées par la Brigade territoriale de Richard-Toll, sous la houlette du commandant Mamadou Mbodj.



Les gendarmes, qui s’étaient rendus à Dagana au domicile de la victime, ont également procédé à un interrogatoire approfondi du rescapé, Ablaye Diagne Mbodji. Très vite, des incohérences majeures ont été relevées dans son récit. Mis en difficulté par les questions précises des enquêteurs, il a fini par admettre avoir fabriqué l’histoire d’agression.



Selon ses aveux, en quittant Richard-Toll pour se rendre à Dagana, il avait confié la conduite de la moto à son ami décédé, qui n’était pas suffisamment expérimenté. En approchant d’un virage à hauteur du village de Keur Birane, ce dernier aurait perdu le contrôle de l’engin, provoquant une sortie de route. Le choc, particulièrement violent, a entraîné la mort instantanée de Mouhamed Ndiaye.



Ne disposant pas de permis de conduire, Ablaye Diagne Mbodji a reconnu avoir inventé la version d’une agression afin d’échapper à sa responsabilité dans l’accident. À l’issue de son interrogatoire, il a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de Richard-Toll pour avoir confié son engin à un conducteur non titulaire du permis, pour mise en danger de la vie d’autrui et pour homicide involontaire.



L’enquête se poursuit.



Source : LE SOLEIL





