Saint-Louis : Lancement des opérations de démolition sur la bande des 20 mètres à la Langue de Barbarie

Les opérations de démolition des concessions érigées sur la bande des 20 mètres de la Langue de Barbarie ont démarré ce matin depuis le site de la Chaumière, dans le cadre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP).



Menée sous la coordination de l’Agence de Développement municipal (ADM), cette phase s’accompagne d’actions de sensibilisation auprès des populations impactées, afin d’assurer un déroulement apaisé et participatif des opérations.



« Nous avons démarré les démolitions ce matin, mais nous avons également mis en place des actions de sensibilisation pour accompagner les populations tout au long du processus », a indiqué Ousmane Ndiaye, expert en sauvegarde sociale à l’ADM.



Pour garantir que les aménagements futurs répondent aux besoins des riverains, une étude de requalification a été lancée par un consultant spécialisé, chargé de recueillir les avis et propositions des habitants. « C’est pour cette raison que le projet a recruté un consultant qui procède actuellement à la collecte des avis des populations sur le dessein de la bande des vingt mètres libérée », a précisé M. Ndiaye.



Les infrastructures prévues se veulent sociales, utiles et innovantes. Des box de rangement seront aménagés pour les pêcheurs afin de leur permettre de stocker leurs effets en toute sécurité. « Quand on déplace un pêcheur, il a des bagages. C’est pour cela que nous allons mettre en place des box de rangement », a expliqué l’expert.



Des cases de repos inspirées des traditionnels mbar seront également intégrées, tout comme des espaces de sport en plein air destinés à renforcer la cohésion sociale. « Il y aura aussi des cases de repos, qui seront des mbar modernisés », a-t-il ajouté. « Des ateliers de sport seront installés, comme cela se voit dans les autres zones balnéaires », a-t-il conclu.



Cette opération s’inscrit dans une volonté de transformation durable du littoral saint-louisien, en alliant préservation de l’identité locale et modernisation des usages collectifs.



