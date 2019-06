Saint-Louis : Ouverture de la campagne d’inscriptions pour la rentrée 2019 à l’école française Saint-Exupéry

L’école française est ouverte à toutes les nationalités : sénégalaise, française, et autres. Actuellement, ce sont onze nationalités différentes qui fréquentent assidument les bancs de l’école française de la maternelle au lycée.



Les enfants sont accueillis dès l’âge de 3 ans en petite section pour trois années d’école maternelle qui prépare aux apprentissages fondamentaux de la lecture, l’écriture et du calcul. Ses objectifs essentiels sont la socialisation, l’apprentissage de la langue française, du nombre et du geste graphique, le développement de la sensibilité et de la personnalité de chaque élève.

Les pratiques pédagogiques en maternelle reposent sur les jeux, les activités motrices, manuelles, artistiques et linguistiques, en français/wolof pour l’acquisition du vocabulaire et avec une immersion à l’anglais à partir de la grande section maternelle.



A l’issue de l’école maternelle, l’enfant entre au CP au mois de septembre de l’année de son sixième anniversaire. C’est le cycle 2 : les apprentissages fondamentaux qui se déroulent sur trois ans : CP, CE1 et CE2. Les savoirs fondamentaux sont lire, écrire, compter et respecter autrui. Pour atteindre ces objectifs, les enseignements sont les suivants : langue française, anglais, mathématiques, éducation sportive et physiques, enseignements artistiques, enseignement moral et civique, questionner le monde.



A partir du CM1, c’est l’entrée au cycle 3. L’objectif de ce cycle est de stabiliser et consolider pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2. Il s’agit notamment de faire accéder tous les élèves à la maitrise de la langue française, à une expression précise et claire à l’oral comme à l’écrit. Cela engage aussi toutes les disciplines : les sciences, les mathématiques, l’histoire et la géographie, l’éducation sportive et physique et les arts. La progression dans la maitrise de la langue française se fait selon un programme de lecture et d’écriture, de vocabulaire, de grammaire, et d’orthographe. Un programme de littérature vient soutenir l’autonomie en lecture et en écriture des élèves.



Le secondaire accueille les élèves de la 6ème à la terminale. C’est toute une équipe pédagogique composée de professeurs disciplinaires qui viennent enseigner dans l’établissement.

Les élèves évoluent dans les classes aménagées et équipées d’outils numériques pour diversifier les supports d’apprentissage les préparant aux examens du brevet et du baccalauréat avec un taux de réussite de 100%.



Depuis le mois de mars, une micro-crèche « Les Sapotis » a été ouverte à proximité de l’école pour l’accueil des enfants de trois mois à trois ans. C’est un espace de découvertes, adapté à l’âge des enfants, avec un personnel professionnel compétent pour faire vivre un projet pédagogique favorisant l’éveil et l’autonomie par des activités ludiques.



Alors n’hésitez à vous renseigner au 33 961 18 80, la campagne des inscriptions pour la rentrée prochaine est ouverte.