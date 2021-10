Saint-Louis : la Commune met 25.000 intrants à la disposition de la communauté éducative – vidéo

Après avoir engagé des opérations d’évacuation des eaux de pluie et de désinfection des écoles, la Commune de Saint-Louis a organisé samedi sa traditionnelle cérémonie de remis de dons de fournitures à l’Inspection de l’Education et de la Formation. Au total, 25.000 unités pédagogiques d’une valeur de 14.500.000 FCFA ont été remises pour assurer le bon démarrage des enseignements apprentissages. Faisant part de la volonté de l’équipe municipal d’appuyer l’éducation, conformément à ses prérogatives, Alioune Badara DIOP a renseigné que des travaux de remblai seront entrepris dans les établissements affectés par les inondations. Les représentants de l’IEF et de l’association des parents d’élèves ont magnifié l’initiative et salué l’assistance qu’accorde la Commune à la communauté éducative.